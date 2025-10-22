ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2252
Час на прочитання
1 хв

Унаслідок російської атаки у Києві палає багатоповерхівка (відео)

Інформація про постраждалих уточнюється.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Безпілотники

Безпілотники / © tsn.ua

У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожого удару виникла пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів.

Про це повідомив керівник Київської міської ВА Тимур Ткаченко.

© із соцмереж

За його словами, рятувальні служби працюють на місці. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

© із соцмереж

Містян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її завершення.

