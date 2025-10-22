- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2252
- Час на прочитання
- 1 хв
Унаслідок російської атаки у Києві палає багатоповерхівка (відео)
Інформація про постраждалих уточнюється.
У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожого удару виникла пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів.
Про це повідомив керівник Київської міської ВА Тимур Ткаченко.
За його словами, рятувальні служби працюють на місці. Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.
Містян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її завершення.