- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1287
- Час на прочитання
- 1 хв
Унаслідок російської атаки на Київ є постраждалі, зафіксовано пожежі
Унаслідок атаки РФ на столиці є потерпілі.
Двоє людей постраждали унаслідок російської атаки на Київ 24 травня 2025 року в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці.
Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.
У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці.
Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі.
Про це додав мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Нагадаємо, що Україну атакували ворожі дрони: де літають.
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.