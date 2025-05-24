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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1 хв

Унаслідок російської атаки на Київ є постраждалі, зафіксовано пожежі

Унаслідок атаки РФ на столиці є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, ДСНС

Пожежа, ДСНС / © ТСН.ua

Двоє людей постраждали унаслідок російської атаки на Київ 24 травня 2025 року в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці.

Про це інформує мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

  • Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

  • У Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому та останньому поверхах житлового будинку.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

  • У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці.

  • Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі.

Про це додав мер Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

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