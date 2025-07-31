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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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946
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1 хв

Унаслідок нічної атаки у Києві частково перекрито рух транспорту: перелік вулиць

Наслідки російського комбінованого удару по Києву зафіксовано майже на 30 локаціях, громадський транспорт курсує зі змінами руху, перекрито низку вулиць.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві частково перекритий рух транспорту

У Києві частково перекритий рух транспорту / © ТСН

Унаслідок нічної атаки у Києві частково перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє Київ city.

Зміни руху громадського транспорту

Пасажирський транспорт курсує зі змінами руху:

▫️автобус № 69 у напрямку ст. м. «Палац спорту» — вул. Василя Кучера — вул. Володимира Покотила — просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;

▫️тролейбус № 27 у напрямку ст. «Київ-Волинський» — до Індустріального шляхопроводу;

▫️автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний — вул. Академіка Шалімова — просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;

▫️автобус № 2 — просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Які вулиці перекрито

За інформацією Патрульної поліції, також перекрито вулиці:

▪️вул. Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

▪️пров. Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською);

▪️вул. Івана Дзюби (від перехрестя з вул. Василя Доманицького до перехрестя з вул. Василя Кучера);

▪️вул. Пост-Волинською (від перехрестя з просп. Відрадним до перехрестя з вул. Новопольовою);

▪️вул. Академіка Шалімова (від перехрестя з вул. Залісною);

▪️вул. Волноваською (від перехрестя з бульв. Вацлава Гавела).

Нагадаємо, всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

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