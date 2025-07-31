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- Київ
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Унаслідок нічної атаки у Києві частково перекрито рух транспорту: перелік вулиць
Наслідки російського комбінованого удару по Києву зафіксовано майже на 30 локаціях, громадський транспорт курсує зі змінами руху, перекрито низку вулиць.
Унаслідок нічної атаки у Києві частково перекрито рух транспорту.
Про це повідомляє Київ city.
Зміни руху громадського транспорту
Пасажирський транспорт курсує зі змінами руху:
▫️автобус № 69 у напрямку ст. м. «Палац спорту» — вул. Василя Кучера — вул. Володимира Покотила — просп. Леся Курбаса, далі за власним маршрутом;
▫️тролейбус № 27 у напрямку ст. «Київ-Волинський» — до Індустріального шляхопроводу;
▫️автобус № 9 у напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе й автобус № 14-Т у напрямку просп. Відрадний — вул. Академіка Шалімова — просп. Любомира Гузара, далі за власними маршрутами;
▫️автобус № 2 — просп. Відрадний без заїзду на ст. Київ-Волинський.
Які вулиці перекрито
За інформацією Патрульної поліції, також перекрито вулиці:
▪️вул. Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
▪️пров. Юрія Матущака (від перехрестя з вул. Волноваською);
▪️вул. Івана Дзюби (від перехрестя з вул. Василя Доманицького до перехрестя з вул. Василя Кучера);
▪️вул. Пост-Волинською (від перехрестя з просп. Відрадним до перехрестя з вул. Новопольовою);
▪️вул. Академіка Шалімова (від перехрестя з вул. Залісною);
▪️вул. Волноваською (від перехрестя з бульв. Вацлава Гавела).
Нагадаємо, всього по Києву наразі є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.