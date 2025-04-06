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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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3821
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1 хв

Унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах

Стали відомі перші подробиці та наслідки балістичної атаки на Київ.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракетна атака

Ракетна атака / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки 6 квітня 2025 року зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На місце прямують рятувальники. 

Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.

Також зафіксований виклик медиків у Дарницький та Оболонський райони столиці. Бригада прямує на місце.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

“Попередньо падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці. Території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місця”, — додав пізніше Віталій Кличко.

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