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- Київ
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Унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах
Стали відомі перші подробиці та наслідки балістичної атаки на Київ.
Внаслідок ворожої атаки 6 квітня 2025 року зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах Києва.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
На місце прямують рятувальники.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.
Також зафіксований виклик медиків у Дарницький та Оболонський райони столиці. Бригада прямує на місце.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
“Попередньо падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці. Території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місця”, — додав пізніше Віталій Кличко.