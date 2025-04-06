Унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у двох районах

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Внаслідок ворожої атаки 6 квітня 2025 року зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах Києва.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На місце прямують рятувальники.

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Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.

Також зафіксований виклик медиків у Дарницький та Оболонський райони столиці. Бригада прямує на місце.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

“Попередньо падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці. Території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місця”, — додав пізніше Віталій Кличко.