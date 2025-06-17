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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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36
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Унаслідок атаки РФ пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту — ЗМІ

Унаслідок нічної атаки РФ в Києві дрони влучили гуртожиток Київського авіаційного інституту, завдавши пошкоджень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Унаслідок атаки РФ 17 червня 2025 року пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Про це повідомила в.о. ректорки Ксенія Семенова у коментарі для Суспільного.

Зафіксоване влучання ударними безпілотниками у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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