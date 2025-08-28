ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Унаслідок атаки РФ на Київ є постраждалі: під обстрілом опинилися чотири райони столиці

У столиці триває робота екстрених служб у кількох районах після нічної атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Наразі екстрені служби працюють у трьох районах столиці після потужної атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Попередньо:

  • Медики госпіталізували чотирьох постраждалих. 

  • У Дарницькому пошкоджені  2 житлових будинки. 

Також гасять пожежу в нежитловій забудові.

  • У Дніпровському - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння.

Також пожежа в багатоповерховому будинку.

  • У Шевченківському - постраждала нежитлова забудова, пожежа в житловому будинку. Також пошкоджена офісна будівля.

  • У Соломʼянському районі пожежа в приватному будинку. 

Екстрені служби працюють на місцях.

Не залишайте укриттів!

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння уламків на житлові будинки, палає дитсадок.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie