Унаслідок атаки РФ на Київ є постраждалі: під обстрілом опинилися чотири райони столиці
У столиці триває робота екстрених служб у кількох районах після нічної атаки.
Наразі екстрені служби працюють у трьох районах столиці після потужної атаки РФ на Київ 28 серпня 2025 року.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Попередньо:
Медики госпіталізували чотирьох постраждалих.
У Дарницькому пошкоджені 2 житлових будинки.
Також гасять пожежу в нежитловій забудові.
У Дніпровському - падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння.
Також пожежа в багатоповерховому будинку.
У Шевченківському - постраждала нежитлова забудова, пожежа в житловому будинку. Також пошкоджена офісна будівля.
У Соломʼянському районі пожежа в приватному будинку.
Екстрені служби працюють на місцях.
Не залишайте укриттів!
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння уламків на житлові будинки, палає дитсадок.