Уламок російського дрона влучив у серце водія автобуса під Києвом: подробиці атаки

Уламок російського дрона влучив у серце водія автобуса

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Під час ранкової атаки на Київську область та Київ росіяни поцілили дроном на трасу Київ — Одеса. Унаслідок атаки уламок російського дрона влучив у серце водія автобуса. Чоловік загинув.

Про це повідомили журналісти «Ми — Україна».

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Уламок дрона влучив у серце водія автобуса під Києвом: подробиці

Кривава та жорстока російська атака 20 жовтня обірвала життя водія автобуса, який їхав трасою Київ — Одеса. Усе сталося біля магазину, що стоїть на трасі.

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Після падіння російського дрона спалахнули відразу кілька автівок. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох травмованих.

Навколо багато уламків та слідів крові, а також спалені автівки. Поруч стоїть автобус, який пошкодили від російського удару, і в якому загинув водій.

Уламок дрона поцілив у лобове скло автобуса. Медик повідомив журналістам, що уламок через лобове скло пройшов у серце чоловіка.

На сторінці Національного військового меморіального кладовища повідомили, що під час ранкової атаки на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув водій автобуса Андрій, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища.

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«Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими».

Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія».

Рух шатла до військового меморіалу призупинено.

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Атака на Київ 20 жовтня: росіяни поцілили в людей

Сьогодні зранку росіяни атакували безпілотниками Київську область. У Фастівському районі неподалік торговельного центру в селищі Чабани ворожий дрон впав на проїжджу частину автодороги Київ — Одеса.

Внаслідок цього загорілися автомобілі, які рухалися трасою. Через обстріл рух транспорту на цій ділянці дороги було обмежено.

За попередніми даними Київської обласної прокуратури, внаслідок влучання у Чабанах загинули троє людей, а ще четверо дістали поранення.

Крім того, падіння БпЛА зафіксували в Голосіївському районі столиці біля АЗС на межі з областю — за інформацією мера Віталія Кличка, там загинула одна людина та шестеро дістали травм, п’ятьох із яких госпіталізували.

Війна в Україні — РФ масовано вдарила по мирних містах 20 жовтня:

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по цивільній, залізничній та енергетичній інфраструктурі України від заходу до сходу. Ворог запустив 165 БпЛА різних типів. Сили ППО знищили або подавили 115 цілей. Влучання зафіксовано на 30 локаціях, а падіння уламків — ще у 13 місцях. За даними «Укренерго», нові знеструмлення виникли у 12 областях, де енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

На Київщині внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю в Обухівському районі загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Крім того, вранці через атаку БпЛА на Чабани на автодорозі Київ — Одеса загорілися автомобілі, де також попередньо є загиблі та травмовані. У Дніпрі та передмісті через обстріли пошкоджено житловий сектор і склади — четверо людей дістали поранення. У Запоріжжі та області росіяни завдали 848 ударів по 52 населених пунктах, внаслідок чого одна людина загинула і п’ятеро зазнали поранень.

У східних та північних регіонах атаки спричинили пожежі та руйнування житла. В Ізюмі Харківської області ударні дрони пошкодили житловий сектор та цивільну інфраструктуру, через що виникли чотири пожежі і постраждали п’ятеро людей. У Сумах російські БпЛА поцілили в багатоквартирний будинок і складське приміщення у Зарічному районі.

Західні області зазнали прицільних ударів по енергетичних та цивільних об’єктах. На Тернопільщині пошкоджено три енергооб’єкти у Кременецькому районі та приватні будинки у Чортківському. На Рівненщині знеструмлено багато населених пунктів, хоча у Дубенському районі світло вже відновили.

На Волині зафіксували близько 15 безпілотників, у Луцькому районі є знеструмлення, а в Ковелі пошкоджено СТО, автостоянку та склади «Епіцентру». На Львівщині атаковано енергооб’єкти та пошкоджено покрівлі житлового й дачних будинків у Солонківській громаді.

У Хмельницькій області ворог поцілив у місцеве підприємство та пошкодив церкву в Шепетівському районі. На Житомирщині зафіксовано влучання по цивільній та залізничній інфраструктурі із подальшими пожежами. На Одещині окупанти пошкодили об’єкти енергетики та адміністративну будівлю в Одеському районі. У більшості з цих регіонів минулося без загиблих і постраждалих.

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