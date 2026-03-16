1737
1 хв

Уламки "Шахеда" впали на Монумент Незалежності в центрі Києва (відео)

Очевидці публікують відео з місця події, де видно задимлення біля стели.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами «Шахед» на Київ

Під час таки на Київ уранці 16 березня уламки російського дрона впали на Монумент Незалежності у центрі столиці.

Про це повідомили телеграм-канали, які поширили відповідне відео.

На кадрах біля монумента видно дим. За іншими даними з соцмереж, уламки начебто дрона «Шахед» впали не на сам монумент, а поряд із ним.

За повідомленням журналістів «Новини.Live», стела у центрі Києва не зазнала пошкоджень. На місці падіння ворожого дрона на Майдані Незалежності працюють криміналісти, які встановлюють тип цього безпілотника. Територію обгородили червоно-білою стрічкою.

Нагадаємо, вранці 16 березня Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російськими «Шахедами».

Згодом стало відомо, що російська армія атакує Київ і дронами, і ракетами. Вибухи пролунали в кількох районах. Уламки впали у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у центрі столиці. Минулося без пожеж і постраждалих.

