Уламки "Шахеда" впали на Монумент Незалежності в центрі Києва (відео)
Очевидці публікують відео з місця події, де видно задимлення біля стели.
Під час таки на Київ уранці 16 березня уламки російського дрона впали на Монумент Незалежності у центрі столиці.
Про це повідомили телеграм-канали, які поширили відповідне відео.
На кадрах біля монумента видно дим. За іншими даними з соцмереж, уламки начебто дрона «Шахед» впали не на сам монумент, а поряд із ним.
За повідомленням журналістів «Новини.Live», стела у центрі Києва не зазнала пошкоджень. На місці падіння ворожого дрона на Майдані Незалежності працюють криміналісти, які встановлюють тип цього безпілотника. Територію обгородили червоно-білою стрічкою.
Нагадаємо, вранці 16 березня Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російськими «Шахедами».
Згодом стало відомо, що російська армія атакує Київ і дронами, і ракетами. Вибухи пролунали в кількох районах. Уламки впали у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. Мер Віталій Кличко повідомив про падіння уламків у центрі столиці. Минулося без пожеж і постраждалих.