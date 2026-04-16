Уламки ракети впали на Оболоні: є поранені медики

У ніч проти 16 квітня російська атака спричинила серйозні наслідки в Оболонському районі столиці.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на місці падіння уламків ракети спалахнула масштабна пожежа в нежитловій забудові.

Вогонь охопив також автомобілі, припарковані поруч. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Окрім цього, за словами міського голови, четверо медиків, які прибули на виклик, дістали поранення. Їм надається необхідна допомога.

Станом на зараз загалом 7 постраждалих у Києві.

Залишайтесь в укриттях до відбою!

У столиці триває повітряна тривога, мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою та не ігнорувати сигнали небезпеки.

