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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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125
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2 хв

Уламки накрили з головою: історія порятунку кота, який опинився під завалами у Києві

Пізно вночі, коли РФ вдарила по будинку у Києві, кіт опинився у пастці — бетонні перекриття заблокували його, не давши змоги вибігти надвір.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Уламки накрили з головою: історія порятунку кота, який опинився під завалами у Києві

У Києві врятували кота, який провів під завалами 10 годин. Він перебуває у ветеринарній клініці.

Про це повідомляє Kyiv Animal Rescue Group.

Як описують чотирилапого рятувальники, він — великий, спокійний, смугастий кіт. У ту ніч він саме підійшов до своєї звичної миски з їжею, коли все навколо вибухнуло і настала темрява, біль і уламки накрили його з головою.

“Десять годин під завалами. Без можливості поворухнутися, без повітря, без звуку. Темрява, пил і страх”, — зазначається у повідомленні.

Його врятувало те, що господар точно знав, де кіт мав бути в момент атаки. Рятувальники дістали його з-під уламків бетонної стіни та перекриттів чітко у вказаному місці.

“Зараз смугастий герой у ветлікарні. Дякуємо тим, хто не здається і бореться за кожне життя”, — наголосили в організації.

Врятований кіт у Києві

Врятований кіт у Києві

Зоозахисники нагадують: у надзвичайних ситуаціях тварини теж потребують порятунку. Не забувайте про них. Лишайте заявки про тварин у зруйнованих квартирах за номерами 098-844-79-37, 093-986-22-62.

Після удару РФ з-під руїн квартир вдалося врятувати ще чотирьох котів. Усі вони мали власників, які їх шукали, деякі навіть перебуваючи в лікарні.

Врятовані котики у Києві

Врятовані котики у Києві

Раніше у Харкові пес злякався вибухів під час російської атаки БпЛА та стрибнув у річку. Рятувальники за допомогою човна доправили постраждалого до берега.

“Ще одне врятоване життя в скарбничку наших Героїв!”, — йдеться у повідомленні.

Це вчергове доводить, що для наших захисників важливе кожне життя. Неважливо, йдеться про людей чи тварин.

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