Уламки "Ланцета" на Майдані у Києві: фахівець озвучив нові деталі атаки

«Атака «Ланцетами» по Києву» могла бути інформаційною операцією РФ. Вона спрямована на самих росіян.

Про це написав адник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Як пояснив «Флеш», останнім часом українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність, на тлі чого Росія може намагатися створювати показові інформаційні приводи для внутрішньої аудиторії. За однією з оцінок, ворог міг організувати спеціальну операцію із застосуванням дронів-камікадзе типу «Ланцет» та «Шахед», щоб продемонструвати нібито удари по Києву. Ймовірно, метою було будь-якою ціною отримати кадри або уламки цих безпілотників у столиці для медійного ефекту.

«Чому саме електричний Ланцет, адже для такого шоу є набагато кращі вироби. Думаю, хайп навколо „Ланцета“ в РФ стих, і виробникам був потрібен якась гарна історія для нових закупівель. З цією метою вони запускають на Київ..... 40 „Ланцетів“. Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До „Ланцетів“ додають „Шахеди“ з фрагментами „Ланцетів“, і вранці вся ця зграя вилітає на Київ», — зазначи в Бескрестнов.

За цією версією, для атаки могли використати десятки «Ланцетів», частину з яких модифікували — замість бойової частини встановлювали додаткові акумулятори для збільшення дальності польоту. Це пов’язано з тим, що базово такі дрони призначені для роботи на значно менших відстанях і не здатні долати сотні кілометрів.

Попри це, українська ППО перехопила більшість повітряних цілей ще на підступах до столиці. До Києва долетіли лише поодинокі безпілотники, які не завдали шкоди, хоча їхні уламки могли бути використані для інформаційних повідомлень.

Водночас для України такі атаки дають додатковий досвід у виявленні та знищенні малих повітряних цілей, а також можливість дослідити технічні особливості ворожих дронів.

Удар по Києву 16 березня — що відомо

Зранку 16 березня Київ атакували безпілотники. Ймовірно, БпЛА «Ланцет», уламки якого впали у центрі столиці, був закріплений на іншому дроні — «Шахеді». Як пояснив капітан 1-го рангу запасу ВМС Андрій Риженко, «Ланцет» значно складніше перехопити. Це невеликий дрон масою до 12 кг із радіусом дії до 40 км. Його компактна форма робить складним ураження кулеметом чи артилерією. За допомогою ШІ дрон могли запрограмували на відому архітектурну пам’ятку. Спершу у Defense Express написали про перше застосування нового ударного дрона типу «Ланцет» по Києву, проте Бескрестнов спростував повідомлення. Він наголосив, що жодні «Ланцети» не можуть дістатися Києва. На його думку, уламки були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної спеціальної операції ворога». Інформація уточнювалася та перевірялася.

Згодом насальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат акцентував, що атака була нетиповою. Обстріл відбувся близько 9-ї години — близько 30 плюс дронів різних типів були спрямовані на Київщину. Погана новина, за словами Ігната, полягає в тому, що дрони використовують mesh-мережами та інші канали зв’язку. Крім того, ворог може ними керувати, вони різних типів: і розвідувальні БпЛА, в основному ударні. «Ну, із кращих новин, із добрих новин — те, що вони були збиті, майже всі», — завершив Ігнат.