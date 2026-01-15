- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: фото
Зранку 15 січня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. У Солом'янському районі уламки БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.
Про це повідомили у ДСНС.
За даними рятувальників, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни. Займання не сталося
“Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів”, - йдеться у повідомленні.
ФОТО
Новина доповнюється