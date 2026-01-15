ТСН у соціальних мережах

Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: фото

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: фото

© Associated Press

Зранку 15 січня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. У Солом'янському районі уламки БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни. Займання не сталося

“Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів”, - йдеться у повідомленні.

ФОТО

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Новина доповнюється
