Уламки дрона влучили у багатоповерхівку в Києві: фото

Зранку 15 січня армія РФ атакувала Київ безпілотниками. У Солом'янському районі уламки БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни. Займання не сталося

“Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів”, - йдеться у повідомленні.

