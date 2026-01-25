Українці виїхали за кордон і здали житло: ріелтор показав, у якому стані повернули квартиру (фото)

Квартира після орендарів шокувала власників / © iStock

Рієлтор з Києва показав на відео, що від квартири, яка ще кілька років тому мала якісний ремонт, нині залишилися здуті меблі, обшарпані підлога, кухня та диван. За його словами, орендарі жили тут понад два роки за символічну плату, але стан житла після їхнього виїзду шокував власників.

Про це йдеться у розповіді @maxrealestaeagent33 в Tiktok.

«Подивіться на цей диван — він повністю вкритий шерстю. Це наочний приклад того, наскільки важливо знайти відповідальних орендарів», — каже рієлтор.

Фото скрин відео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

Він звертає увагу на зіпсований паркет, подряпані поверхні та пошкоджені стіни.

«Люди прожили тут понад два роки й платили мінімальні гроші. Власники пішли їм назустріч через війну, а натомість отримали зруйновану квартиру», — зазначає він», — зазначає рієлтор.

Фото скрин відео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

За його словами, навіть світлі поверхні, які раніше виглядали охайно, тепер мають численні сліди зношення.

«Тут усе було біле, чисте. А зараз — пошарпане, побите. Це просто жах. Як можна було так знищити якісний ремонт?» — обурюється він.

Фото скрин відео @maxrealestaeagent33 в Tiktok

Наприкінці він наголошує, що подібних ситуацій можна уникнути, якщо ретельно підходити до вибору орендарів, а також якщо здавати житло, то потрібно особисто спілкуватися з людьми й перевіряти, кому довіряєте свою квартиру. Інакше потім можна стикнутися з такими наслідками.

Нагадаємо, що у прифронтових містах України розгорнувся інший, не менш жорстокий «фронт» — житловий.Військовослужбовці, які захищають прифронтові території, змушені шукати собі дах над головою самостійно, часто сплачуючи за це космічні суми. Зокрема, 45 тисяч за «вбитий» будинок просять власники.

Тим часом від 16 до 800 тисяч грн коштує орендувати житло зі світлом та опаленням на Київщині.