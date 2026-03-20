"Українські безпекові діалоги": в Києві запустили платформу для обговорення питань у сфері нацбезпеки

Українські безпекові діалоги

У Києві стартувала нова платформа для фахових дискусій у сфері національної безпеки — «Українські безпекові діалоги». Ініціаторами виступили Національна академія СБУ і агентство «Укрінформ».

До першого обговорення долучилися нардепи, освітяни і експерти. Основною темою став гуманітарний вимір безпеки, зокрема боротьба з російською пропагандою, фейками і ворожими наративами.

Окрему увагу учасники приділили молоді. Учасники заходу підкреслили, що росія дедалі частіше намагається впливати на підлітків і навіть вербувати їх для своїх операцій.

«Цей захід надзвичайно важливий, тому що це започаткування Українських безпекових читань, як майданчиків для об’єднання фахівців, експертів з культурних, мовних, безпекових, лінгвістичних, історичних зусиль і протидії когнітивній війні. Йдеться про когнітивну стійкість і кожного громадянина, і суспільства в цілому, розуміння і ментальності, готовності до протидії ворогу, і, найголовніше, розуміння тих викликів, які зараз стоять перед кожним громадянином. Це яскравий приклад приватно-державного партнерства, яке ми започатковуємо і поширюємо, і намагаємося бути дійсно майданчиком», — розповів ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк.

Також в межах події презентували перше видання серії «Українські безпекові студії» — монографію «Гуманітарний вимір безпеки».