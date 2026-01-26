Удари по ТЕЦ Києва: експерт пояснив, чому у столиці виникла вкрай тяжка ситуація

Удар по ТЕЦ / Ілюстративне фото / © Фото з відкритих джерел

Ракетний удар по Києву 13 січня призвів до фактичної втрати столицею власних потужностей з виробництва електроенергії. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що по київських теплоелектроцентралях було випущено 16 балістичних ракет.

Про це Харченко розповів в ефірі «Суспільного».

Київські ТЕЦ не працюють

За його словами, того дня Київ опинився у вкрай складному становищі через втрату власної електрогенерації.

Експерт зазначив, що через нестачу засобів протиповітряної оборони російські балістичні ракети змогли вразити київські ТЕЦ, які забезпечували до 50% потреб столиці в електроенергії. Унаслідок ударів теплоелектроцентралі більше не можуть працювати як джерело електрики.

«Тепер всю необхідну для Києва електроенергію потрібно завозити ззовні через високовольтні мережі. А їх теж постійно атакують», — пояснив Харченко.

Усе це створює додаткові ризики для стабільного електропостачання міста.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував дані про те, що 13 січня ТЕЦ у Києві прилетіло 16 балістичних ракет. У коментарі для INSIDER UA він спростував інформацію директора Центру дослідження енергетики.

За словами Ігната, того дня у Києві зафіксовано влучання лише 2-х балістичних ракет. Решта «прильотів» — за іншими локаціями у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Раніше експерт пояснив, чи можливо замінити ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві малими когенераційними установками. Річ у тім, що для забезпечення електроспоживання Києва, яке перевищує 1,5 гігавата, знадобилося б понад тисячу когенераційних установок. Також є складнощі з розміщенням, підключенням до мереж та подальшим обслуговуванням обладнання.

«Найшвидший випадок підключення когенераційної установки, який мені відомий, тривав близько місяця. Переважно це займає значно більше часу», — зазначив Павлюк.

Якщо у нас з’явиться дві когенераційні машини, вони, звісно, допоможуть, але принципово проблему не вирішать.