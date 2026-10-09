Північний міст у Києві після дронової атаки / © Associated Press

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Росія може спробувати повторити операцію на мостах Києва за аналогією з підривами СБУ Кримського мосту. Проте навіть найскладніші пошкодження мостів не зупинять рух повністю завдяки резервним переправам.

Таку думку засновник БО «Реактивна пошта» та військовий експерт Павло Нарожний висловив у ефірі Radio NV.

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Нарожний пояснив, що для знищення мосту можуть знадобитися балістичні або крилаті ракети. Однак навіть точне влучання в опору чи проліт необов’язково спричинить значні руйнування.

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«Ми вже бачили влучання і в опори, ми бачили удари й по прольоту. Але це відносно швидко відновили й рух поновився. І тут стоїть питання з іншими засобами. Це можуть бути й балістичні й крилаті ракети. Але тут потрібно розуміти, що коли ми кажемо про конструкцію моста, є опори, є прольоти, навіть від абсолютно точного влучання нічого страшного не буде», — стверджує військовий експерт.

Він навів приклад удару підводним дроном по опорі Кримського мосту, зазначивши, що попри використання тонни вибухівки споруда досі стоїть.

«Там тонна вибухівки в тому підводному дроні була. І міст досі стоїть. Так, він пошкоджений, арматура стирчить назовні, але він стоїть», — зауважив Нарожний.

За його словами, для руйнування мостового прольоту необхідний потужний вибух безпосередньо на конструкції. Як приклад експерт навів операцію СБУ, під час якої на Кримському мосту підірвали вантажівку з вибухівкою.

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«Тоді проліт впав. Чи може бути у нас така операція? Теоретично так, таке може статися. Але навіть коли ми кажемо про Кримський міст, його відновили. Там, здається, три чи чотири місяці він тоді простоював, але його все одно відновили», — акцентував Нарожний.

Крім того, він зауважив, що навіть у разі пошкодження мосту Україна може організувати альтернативне сполучення за допомогою понтонних переправ. За словами експерта, це дозволить продовжити рух, хоча й зі значно меншою швидкістю. Окремим питанням у такому разі стане функціонування метро.

«Тобто, якщо ми уявимо навіть найгірший сценарій, що один проліт впаде, армія може поставити понтон. Так, рух буде значно повільніший, але все одно він буде продовжуватись. Звісно, буде питання про функціонування метро в такому випадку. Але ж ми всі розуміємо, що на захист мостів будуть віддані всі абсолютно ресурси, які є в наявності. Тому я думаю, що такий сценарій дуже малоймовірний», — наголосив Нарожний.

Атаки на мости в Києві — останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня російський реактивний дрон вдруге за два дні поцілив у дорожнє полотно Північного мосту в Києві. Унаслідок вибуху утворилася величезна діра, двоє людей постраждали. Через пошкодження та перекриття однієї смуги на мосту були ускладнення руху транспорту.

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На думку інженера Олега Дьорфлера, повністю знищити київські мости через Дніпро ракетами чи дронами вкрай складно через їхній колосальний запас міцності, закладений під час проєктування з розрахунком на можливі надзвичайні ситуації. Атаки здатні пошкодити дорожнє полотно чи окремі елементи, але не здатні зруйнувати саму конструкцію повністю.

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