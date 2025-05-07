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- Київ
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Удар російського дрона по ТРЦ у Києві: у Мережі з'явився жахливий момент "прильоту"
Мешканка Оболонського району Києва показала жахливі кадри, на яких зафіксований потужний вибух.
У неділю, 4 травня, російський "Шахед" поцілив по ТРЦ DREAM TOWN у Києві. З’явився жахливий момент "прильоту".
Кадри оприлюднили у Мережі.
"У нас дрон впав за "Дрім Тауном", на дім, напевно, Господи. Ось ще один… ", — зазначила очевидиця.
Після цих слів лунає характерний звук "Шахеда", а згодом — гучний вибух. На кадрах видно стовп вогню. Налякану дівчину буквально накрило склом, після чого вона вскочила й почала тікати якомога далі.
За даними влади, через обстріл пошкоджено чимало житлових будинків та автомобілів. Підтверджено й удар по відомому ТРЦ.
Раніше журналісти показали, який вигляд має квартира матері й сина, яких російські дрони вбили 7 травня у Києві.