Удар російського дрона по ТРЦ у Києві: у Мережі з'явився жахливий момент "прильоту"

ТРЦ у Києві, який зазнав удару

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У неділю, 4 травня, російський "Шахед" поцілив по ТРЦ DREAM TOWN у Києві. З’явився жахливий момент "прильоту".

Кадри оприлюднили у Мережі.

Дата публікації 16:22, 07.05.25 Кількість переглядів 36 У Мережі з'явився момент удару дрона по ТРЦ у Києві

"У нас дрон впав за "Дрім Тауном", на дім, напевно, Господи. Ось ще один… ", — зазначила очевидиця.

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Після цих слів лунає характерний звук "Шахеда", а згодом — гучний вибух. На кадрах видно стовп вогню. Налякану дівчину буквально накрило склом, після чого вона вскочила й почала тікати якомога далі.

За даними влади, через обстріл пошкоджено чимало житлових будинків та автомобілів. Підтверджено й удар по відомому ТРЦ.

Раніше журналісти показали, який вигляд має квартира матері й сина, яких російські дрони вбили 7 травня у Києві.