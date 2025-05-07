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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
736
Час на прочитання
1 хв

Удар російського дрона по ТРЦ у Києві: у Мережі з'явився жахливий момент "прильоту"

Мешканка Оболонського району Києва показала жахливі кадри, на яких зафіксований потужний вибух.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ТРЦ у Києві, який зазнав удару

ТРЦ у Києві, який зазнав удару

У неділю, 4 травня, російський "Шахед" поцілив по ТРЦ DREAM TOWN у Києві. З’явився жахливий момент "прильоту".

Кадри оприлюднили у Мережі.

"У нас дрон впав за "Дрім Тауном", на дім, напевно, Господи. Ось ще один… ", — зазначила очевидиця.

Після цих слів лунає характерний звук "Шахеда", а згодом — гучний вибух. На кадрах видно стовп вогню. Налякану дівчину буквально накрило склом, після чого вона вскочила й почала тікати якомога далі.

За даними влади, через обстріл пошкоджено чимало житлових будинків та автомобілів. Підтверджено й удар по відомому ТРЦ.

Раніше журналісти показали, який вигляд має квартира матері й сина, яких російські дрони вбили 7 травня у Києві.

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