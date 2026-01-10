ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ залишив Київ без світла і опалення: коли повернуть тепло і скасують екстрені відключення

Фахівці понад добу працюють над відновленням енергопостачання для мешканців столиці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Потужна атаки по Києву минулої ночі призвела до масштабних відключень світла та проблем з опаленням. Станом на ранок 10 січня у столиці запускають систему теплопостачання, ситуація з електрикою дещо складніша.

Про це повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, наразі вдалося запустити систему теплопостачання. Теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо до осель.

«Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні», — повідомила вона.

Втім, ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень, але на Лівому — досі діють аварійні знеструмлення.

«Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії», — заявила прем’єрка.

Свириденко каже: очікується, що вже до кінця дня у столиці перейдуть на планові графіки електропостачання.

Нагадаємо, вдень 10 січня стало відомо, що у Києві було повністю зупинено роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту. Зокрема, мер Віталій Кличко заявив, що через перевантаження енергосистеми було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а тому робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинилася.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie