Удар РФ залишив Київ без світла і опалення: коли повернуть тепло і скасують екстрені відключення

Київ. / © Associated Press

Реклама

Потужна атаки по Києву минулої ночі призвела до масштабних відключень світла та проблем з опаленням. Станом на ранок 10 січня у столиці запускають систему теплопостачання, ситуація з електрикою дещо складніша.

Про це повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, наразі вдалося запустити систему теплопостачання. Теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо до осель.

Реклама

«Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні», — повідомила вона.

Втім, ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень, але на Лівому — досі діють аварійні знеструмлення.

«Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії», — заявила прем’єрка.

Свириденко каже: очікується, що вже до кінця дня у столиці перейдуть на планові графіки електропостачання.

Реклама

Нагадаємо, вдень 10 січня стало відомо, що у Києві було повністю зупинено роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту. Зокрема, мер Віталій Кличко заявив, що через перевантаження енергосистеми було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а тому робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинилася.