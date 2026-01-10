- Дата публікації
Удар РФ залишив Київ без світла і опалення: коли повернуть тепло і скасують екстрені відключення
Фахівці понад добу працюють над відновленням енергопостачання для мешканців столиці.
Потужна атаки по Києву минулої ночі призвела до масштабних відключень світла та проблем з опаленням. Станом на ранок 10 січня у столиці запускають систему теплопостачання, ситуація з електрикою дещо складніша.
Про це повідомила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
За словами прем’єрки, наразі вдалося запустити систему теплопостачання. Теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій до житлових будинків, триває поетапний запуск постачання безпосередньо до осель.
«Повну подачу тепла очікуємо вже сьогодні», — повідомила вона.
Втім, ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень, але на Лівому — досі діють аварійні знеструмлення.
«Енергомережі суттєво пошкоджені, а через низькі температури люди активніше використовують електрообігрівачі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше збільшити обсяги подачі електроенергії», — заявила прем’єрка.
Свириденко каже: очікується, що вже до кінця дня у столиці перейдуть на планові графіки електропостачання.
Нагадаємо, вдень 10 січня стало відомо, що у Києві було повністю зупинено роботу систем опалення, водопостачання і електротранспорту. Зокрема, мер Віталій Кличко заявив, що через перевантаження енергосистеми було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а тому робота систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту тимчасово припинилася.