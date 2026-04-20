Удар РФ по житловому сектору на Київщині: спалахнула пожежа (фото)
На Київщині внаслідок російської атаки постраждала людина — у Броварському районі спалахнула пожежа в житловому будинку.
У Київській області російські війська завдали удару по житловому сектору. Внаслідок атаки у Броварському районі сталася пожежа в одному з житлових будинків.
Про це інформує ДСНС.
За попередніми даними, травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізували до лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці працювали підрозділи ДСНС.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій також оприлюднили фото наслідків атаки.
Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.
