Удар РФ по житловому сектору на Київщині: спалахнула пожежа (фото)

На Київщині внаслідок російської атаки постраждала людина — у Броварському районі спалахнула пожежа в житловому будинку.

Олена Кузьмич
Пожежа на Київщині / © ДСНС

У Київській області російські війська завдали удару по житловому сектору. Внаслідок атаки у Броварському районі сталася пожежа в одному з житлових будинків.

Про це інформує ДСНС.

За попередніми даними, травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізували до лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці працювали підрозділи ДСНС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також оприлюднили фото наслідків атаки.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше відбулася атака дронів на Миколаїв: пошкоджено будинки, авто та трамвайні колії.

У Миколаєві внаслідок атаки російського дрона-камікадзе типу Shahed зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури, однак обійшлося без постраждалих.

