Удар РФ по житловому сектору на Київщині: спалахнула пожежа (фото)

Пожежа на Київщині / © ДСНС

Реклама

У Київській області російські війська завдали удару по житловому сектору. Внаслідок атаки у Броварському районі сталася пожежа в одному з житлових будинків.

Про це інформує ДСНС.

За попередніми даними, травмовано 51-річну людину. Постраждалу госпіталізували до лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога.

Реклама

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці працювали підрозділи ДСНС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також оприлюднили фото наслідків атаки.

Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Реклама

