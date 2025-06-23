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- Київ
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Удар РФ по Києву забрав життя молодого подружжя: колеги поділилися зворушливими спогадами
Вночі в Києві від російського удару загинуло молоде подружжя — Володимир Мосєйчук та Анна Павлік.
Внаслідок масованого удару по Києву вночі 23 червня загинуло подружжя з Житомирщини — Володимир Мосєйчук та Анна Павлік.
Їхні колеги по роботі поділилися спогадами про молоде подружжя, яке загинуло від російської атаки.
«Сьогодні вночі ворог забрав найцінніше — життя двох прекрасних, світлих молодих людей, наших колег і друзів — Володимира Мосєйчука та Анни Павлік», — йдеться в повідомленні компанії Dormeo.
Володимир приєднався до компанії в січні 2016 року ще студентом. Він пройшов шлях від комерційного агента до керівника відділу з колективом понад 50 людей.
«Володимир був серцем команди — добрим, турботливим, завжди готовим допомогти. Він умів створити атмосферу підтримки та довіри навколо себе», — розповідають колеги.
Саме на роботі він зустрів своє кохання — Анну. Дівчина також прийшла працювати до компанії під час навчання в університеті.
«Анна була, мов промінчик сонця — тепла, усміхнена, щира. Вона вміла зігріти кожного, хто опинявся поруч. Її чарівну усмішку можна й досі побачити на наших сторінках — вона брала участь у фотосесіях компанії і залишиться в нашій пам’яті назавжди», — зазначають у компанії, де раніше працювала жертва агресії РФ.
Останнім часом Анна Павлік працювала в агенції Havas Media Ukraine.
«Анна була не лише талановитим фахівцем, а й відкритою, світлою людиною, яку щиро любили та цінували в команді. Її загибель — це невимовний біль і шок для всіх, хто її знав», — додали її колеги.
На сторінках молодих людей у соцмережах вказано, що обоє були родом з Житомирщини.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Шевченківському району Києва загинуло дев’ять осіб, серед яких — 11-річна дівчинка та її мати.