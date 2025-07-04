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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
840
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Києву: є потерпілий

Атака РФ на Київ триває.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки поранено чоловіка.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Наразі фіксуємо та уточнюємо інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах.

  • До відбою залишайтеся в укриттях!

  • Також на 4 локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків. Очікуємо детальнішу інформацію.

  • Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. 

  • В повітрі висока концентрація продуктів горіння.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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