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- Київ
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Удар РФ по Києву: є потерпілий
Атака РФ на Київ триває.
В Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки поранено чоловіка.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Наразі фіксуємо та уточнюємо інформацію по наслідках атаки та потерпілих в усіх районах.
До відбою залишайтеся в укриттях!
Також на 4 локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків. Очікуємо детальнішу інформацію.
Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна.
В повітрі висока концентрація продуктів горіння.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа