- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар РФ по Києву: в якому стані перебувають постраждалі
Київ оговтується після нічного удару РФ. Медики надають допомогу потерпілим.
Через атаку Росії по Києву 23 грудня є постраждалі. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.
«Стан середньої тяжкості, Слава Богу. Одна дитина знаходиться в „Охматдиті“, — зазначила вона.
Бригади продовжують чергувати на локації.
Вона висловила сподівання, що обійдеться без жертв.
Нагадаємо, через атаку РФ по Києву 23 грудня кількість постраждалих сягнула трьох людей. Відомо, що уламки ворожих дронів впали біля житлового будинку, пошкоджені вікна на рівні п’ятого поверху.
«Троє постраждалих у Святошинському районі, серед них є дитина. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На місці працюють відповідні служби.