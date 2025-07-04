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Удар РФ по Києву: у Святошинському районі ймовірно є постраждалі (відео)
Атака Росії на Київ триває вже кілька годин поспіль.
В Святошинському районі Києва внаслідок атаки ймовірно є постраждалі.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Отримуємо виклики по лінії медиків.
В Соломʼянському районі займання на даху приватного будинку.
За іншою адресою у Соломʼянському районі пожежа у дворі. Горять авто.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа