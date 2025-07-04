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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2887
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по Києву: у Святошинському районі ймовірно є постраждалі (відео)

Атака Росії на Київ триває вже кілька годин поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

В Святошинському районі Києва внаслідок атаки ймовірно є постраждалі. 

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Отримуємо виклики по лінії медиків.

© із соцмереж

  • В Соломʼянському районі займання на даху приватного будинку.

  • За іншою адресою у Соломʼянському районі пожежа у дворі. Горять авто.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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