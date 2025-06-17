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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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860
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1 хв

Удар РФ по Києву: 18 постраждалих, пошкоджено житлові будинки

Ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. 

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пошкоджений будинок в Києві

Пошкоджений будинок в Києві / © із соцмереж

Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва: у Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 - госпіталізовані. 

  • Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.

  • На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. 

  • Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9,а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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