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- Київ
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Удар РФ по Києву: 18 постраждалих, пошкоджено житлові будинки
Ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.
Жахливі злочини країни-терориста проти мирних жителів Києва: у Соломʼянському районі пошкодження двох житлових будинків.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
В 5-поверхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 людей отримали допомогу на місці, 6 - госпіталізовані.
Пожежу локалізували. Вогнеборці та медики працюють.
На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки.
Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова 9,а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.