ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1195
Час на прочитання
1 хв

Удар РФ по будинку у Києві: кількість загиблих стрімко зросла, серед жертв - дитина

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Удар РФ по будинку у Києві: кількість загиблих стрімко зросла, серед жертв - дитина

© ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян. Відомо про щонайменше вісьмох жертв, серед них дитина. Десятки мешканців отримали поранення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у столиці триває розбір завалів житлового будинку, під якими все ще можуть залишатися люди.

“Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - наголосив глава держави.

Дата публікації
Кількість переглядів
1195
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie