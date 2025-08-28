Удар РФ по будинку у Києві: кількість загиблих стрімко зросла, серед жертв - дитина

© ДСНС

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян. Відомо про щонайменше вісьмох жертв, серед них дитина. Десятки мешканців отримали поранення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у столиці триває розбір завалів житлового будинку, під якими все ще можуть залишатися люди.

“Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - наголосив глава держави.