Удар ракети по п'ятиповерхівці в Києві: сімох людей вважають зниклими безвісти

Атака на Київ 28 серпня. / © Associated Press

У Києві на місці руйнування житлового будинку в Дарницькому районі шукають ще сімох мешканців. Наразі їх вважають зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

“Знищений повністю третій під’їзд п’ятиповерхового будинку. На даний момент ми маємо інформацію про сімох зниклих безвісти саме з цього під’їзду”, - наголосив очільник МВС.

За його словами, біля цього будинку сталося два ракетні удари. Окрім того, кількість пошкоджених автомобілів може свідчити про застосування касетних боєприпасів.

Нагадаємо, через російську атаку вночі 28 серпня кількість загиблих стрімко зросла до 12 осіб. Майже пів сотні людей травмовано.

Після нічної атаки в деяких районах Києва якість повітря сягнула небезпечного рівня. Індекс якості повітря досягнув значення 182. Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району.