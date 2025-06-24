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- Київ
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Удар ракети по багатоповерхівці в Києві: названо остаточну кількість загиблих
На місці удару російської ракети ще тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва, де в будинок влучила російська ракета 23 червня. Загинуло дев’ять людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Російська ракета 23 червня забрала життя дев’яти людей. Мої співчуття рідним загиблих”, - наголосив очільник МВС.
З його слів, на місці удару ще тривають аварійно-відновлювальні роботи, адже фахівці демонтують небезпечні конструкції.
Нагадаємо, вночі проти 23 червня Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста.
Втім, найтяжчі наслідки - в Шевченківському, де було зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що ракета, яка прилетіла у п’ятиповерхівку, пробила все до підвалу і навіть сам підвал.
У результаті атаки частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Також через обстріл РФ постраждав спорткомплекс КПІ, згоріла будівля бізнес-центру, який розташований навпроти.