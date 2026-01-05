- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 453
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по приватній клініці на Оболоні: під час атаки в будівлі перебували близько 70 осіб
Унаслідок ворожої атаки на Оболонський район Києва загинула одна людина. Під час удару в медичному закладі перебували близько 70 осіб.
У ніч проти 5 січня 2026 року російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. В Оболонському районі зафіксовано влучання у будівлю приватного медичного закладу.
Про ситуацію повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.
За офіційною інформацією, під час атаки в клініці перебували близько 70 людей — персонал і пацієнти. Внаслідок удару загинула одна людина.
Наразі триває ліквідація наслідків влучання. На місці працюють рятувальники та всі профільні служби, які здійснюють безпечну евакуацію людей і обстежують приміщення.
Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.