ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Удар по приватній клініці на Оболоні: під час атаки в будівлі перебували близько 70 осіб

Унаслідок ворожої атаки на Оболонський район Києва загинула одна людина. Під час удару в медичному закладі перебували близько 70 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У ніч проти 5 січня 2026 року російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. В Оболонському районі зафіксовано влучання у будівлю приватного медичного закладу.

Про ситуацію повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

За офіційною інформацією, під час атаки в клініці перебували близько 70 людей — персонал і пацієнти. Внаслідок удару загинула одна людина.

Наразі триває ліквідація наслідків влучання. На місці працюють рятувальники та всі профільні служби, які здійснюють безпечну евакуацію людей і обстежують приміщення.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie