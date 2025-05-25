Удар по Київщині 25 травня / © Поліція Київської області

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Внаслідок сьогоднішнього удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.

Про це передає поліція Київської області, публікуючі оновлені дані про наслідки атаки.

Загиблі

В Обухівському районі під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих: 57-річного чоловіка та його співмешканки.

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На Бучанщині під завалами зруйнованого будинку загинув чоловік.

У Фастівському районі виявлено тіло 76-річного чоловіка.

Поранені

На Білоцерківщині постраждало 5 осіб: діти 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка, яких госпіталізовано до лікарні. Знищено 4 приватні будинки.

У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них діти 10 та 11 років. 4 жінки отримали поранення, загрози їх життю немає. 24-річного чоловіка доставлено до лікарні. Пошкоджено 39 приватних будинків.

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На Фастівщині постраждало 11 осіб: діти 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано. Пошкоджено 21 приватних будинків, 5 автомобілів.

Дата публікації 15:15, 25.05.25 Кількість переглядів 17 Удар по Київщині: поліція показала нові кадри наслідків атаки

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 — отримали поранення.

Зокрема, на Житомирщині внаслідок атаки РФ загинули троє дітей з однієї родини. Їхня мати — в реанімації.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки удару.

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