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- Київ
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Удар по Київщині: зросла кількість постраждалих, серед них — діти
Збільшилася кількість постраждалих внаслідок обстрілу Київської області вночі, 25 травня.
Внаслідок сьогоднішнього удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.
Про це передає поліція Київської області, публікуючі оновлені дані про наслідки атаки.
Загиблі
В Обухівському районі під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих: 57-річного чоловіка та його співмешканки.
На Бучанщині під завалами зруйнованого будинку загинув чоловік.
У Фастівському районі виявлено тіло 76-річного чоловіка.
Поранені
На Білоцерківщині постраждало 5 осіб: діти 10 та 13 років з термічними опіками, а також два чоловіки та жінка, яких госпіталізовано до лікарні. Знищено 4 приватні будинки.
У Бучанському районі травмовано 14 людей. Серед них діти 10 та 11 років. 4 жінки отримали поранення, загрози їх життю немає. 24-річного чоловіка доставлено до лікарні. Пошкоджено 39 приватних будинків.
На Фастівщині постраждало 11 осіб: діти 8 та 13 років, а також 17-річна дівчина, двоє з яких госпіталізовано. Пошкоджено 21 приватних будинків, 5 автомобілів.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська знову завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. Внаслідок атаки загинули 12 осіб, понад 60 — отримали поранення.
Зокрема, на Житомирщині внаслідок атаки РФ загинули троє дітей з однієї родини. Їхня мати — в реанімації.