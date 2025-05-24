Удар Росії по Києву: що відомо про стан постраждалих

Удар по Києву 24 травня / © Київська міська прокуратура

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Унаслідок комбінованої атаки дронами і ракетами по Києву цієї ночі, 24 травня, постраждали 14 мешканців столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличкою

«Троє постраждалих були госпіталізовані цієї ночі в столиці. В стаціонарі зараз залишаються двоє з них. Загалом постраждали 14 мешканців Києва. В Дніпровському, Святошинському та Оболонському районах. 11-ти з них медики надали допомогу на місці», — повідомив він.

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За інформацією Київської міської прокуратури, серед постраждалих є двоє підлітків.

У Солом’янському районі Києва спалахнула пожежа в двох квартирах. 7 мешканців будинку отримали гостру реакцію на стрес.

В Оболонському районі Києва також виникла пожежа в кількох квартирах багатоповерхового будинку, в інших помешканнях вибиті вікна. Допомогу на місці отримали пʼятеро людей, серед них двоє підлітків. Також пошкоджено будівлю торгівельного центру.

У Дніпровському районі столиці відомо про двох постраждалих. Пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку.

В Голосіївському районі постраждала одна людина. Пошкоджені автомобілі.

Нагадаємо, що у ніч на 24 травня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Києву.

Зокрема, на столичній Оболоні через падіння збитих БпЛА загорівся під’їзд. Внаслідок атаки у Києві, у кількох районах столиці є руйнування і потерпілі.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що головною ціллю РФ під час цієї атаки був саме Київ.

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