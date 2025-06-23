Удар по Києву: школяр дивом вижив, але втратив батьків і дім

Наслідки атаки на Київ 23 червня / © Associated Press

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Під час нічної атаки на Київ загинули подружжя, а їхній син, який щойно закінчив 9 клас, залишився сиротою — на момент обстрілу він був у бабусі за містом.

Про трагедію повідомили у школі №97 імені Олени Теліги, де навчався хлопець, передає УП.

Як розповіла керівниця батьківського комітету класу Наталія Ситник, одразу після вибухів вона написала дітям класу у спільну групу, щоб пересвідчитись, що з усіма все гаразд. Усі учні відповіли, крім одного — Кирила. Згодом хлопець особисто звернувся до неї, написавши, що не може зв’язатися з батьками.

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«Я одразу почала дзвонити туди-сюди. Кирило повідомив, де саме жили його батьки, я передала цю інформацію поліції. Та пізніше стало відомо, що батьків знайти живими не вдалося», — розповіла Наталія.

Трагічною стала доля і дідуся хлопця, який також загинув унаслідок атаки. У хлопчика залишилися лише бабуся, тітка та дядько. Родина, за словами батьківського комітету, не має достатніх ресурсів, аби повноцінно забезпечити дитину всім необхідним.

«Ми добре знали цю родину з першого класу. Нещодавно у нас був випускний — Кирило завершив 9 клас. І коли кажуть, що справжнє кохання — це коли люди помирають в один день, то це якраз про них. Вони були дуже близькі, завжди разом», — згадує Наталія Ситник.

У школі кажуть, що хлопець добре вчився, був вихованим і відповідальним. Зараз його залишилися без даху над головою і без найнеобхідніших речей. Через це батьківський комітет ініціював збір коштів, щоб допомогти дитині.

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«Дитина залишилась без житла. Що, тепер йому жити в селі, де навіть немає друзів і знайомого середовища? Бабуся не зможе витягнути все сама на 3 тисячі пенсії», — додає Наталія.

Крім того, батьки однокласників Кирила активно шукають психолога, який допоможе хлопцеві впоратися з втратою. За їхніми словами, вже вдалося знайти фахівців, готових безкоштовно працювати з дитиною і його близькими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. За даними ПС, для обстрілу ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Мер столиці повідомив, що після нічної ворожої атаки на Київ постраждали 28 осіб, з них 12 перебувають у лікарнях. Загиблих наразі 7. Пошуково-рятувальна операція триває в п’ятиповерховому будинку Шевченківського району.

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