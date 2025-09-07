Удар по Києву: що відбувається у Святошинському районі на місці атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

У Києві триває ліквідація наслідків дронової атаки по будинку Святошинського району.

Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька поспілкувалася з речником ДСНС Павлом Битовим на місці влучання.

З його слів, станом на зараз у Святошинському районі пожежа повністю ліквідована. Рятувальники продовжують пошукову рятувальну роботу.

Реклама

«За нашою інформацією, під завалами, ймовірно, ще можуть перебувати люди. Кількість уточнюється, але ми знаємо те, що дві людини можуть бути», — уточнив він.

«Ще у нас є загоряння складської будівлі в Святошинському районі, там у нас наразі ліквідація триває. В Печерському районі, в адміністративній будівлі, пожежа ліквідована. Але рятувальники продовжують свої роботи, розбирають і здійснюють розслідування, щоб впевнитися, що більше вогню немає і можна спокійно здати цей об’єкт», — додав він.

Також у Святошинському районі згоріло чимало автомобілів та пошкоджено дах одного з дитячих садочків — невелике займання, яке ліквідували оперативно.

Нагадаємо, через російську атаку в ніч проти 7 вересня у Києві вперше постраждала будівля Кабінету міністрів. Зокрема, пошкоджено дах і верхні поверхи.

Реклама

Загалом по місту — двоє загиблих та 20 постраждалих, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Уночі росіяни завдали комбінованого удару по території України — атакували 818 дронами та ракетами наземного базування.

Усе, що відомо про атаку по Україні детально читайте у новині.