Пошкоджена обласна клінічна лікарня / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Росія знову цинічно била по мирних населених пунктах Київщини: житлових будинках та навіть лікарні. Тривога в різних районах області тривала понад 12 годин.

Зафіксовані пошкодження у чотирьох районах: Фастівському, Обухівському, Броварському та Вишгородському, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Що відомо про наслідки

Постраждала обласна клінічна лікарня, що розташована у столиці: вибито близько пʼяти десятків вікон, пошкоджено віконні рами та двері, пацієнтів тимчасово переміщено до іншого медзакладу, допоки триватиме відновлення цього.

Пошкоджено 19 приватних житлових будинків і одну квартиру в багатоповерхівці.

Пошкоджено чотири автомобілі.

У Фастівському районі травмовано 33-річного чоловіка — він отримав різані рани грудної клітини та ноги. Надана вся медична допомога у місцевій лікарні, наразі він знаходиться на амбулаторному спостереженні.

«Наслідки атаки фіксуються й надалі. Уже працюємо разом із місцевою владою та партнерами, щоб якнайшвидше надати допомогу людям і відновити пошкоджене», — підсумував Калашник.

Пошкоджений приватний будинок на Київщині / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Голова Київської ОВА подякував мисливцям з проєкту «Чисте небо». Калашник наголосив, що завдяки їх роботі вдалося перехопити сім десятків ворожих дронів. Це рекордна кількість знищених цілей за ніч. Але найголовніше, що це збережені життя людей, захищені села та міста Київщини.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.

У столиці кількість постраждалих зросла до 48 людей.

Відомо також про 15 загиблих. На жаль, серед них четверо дітей.