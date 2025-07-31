Удар по Києву: пошкоджені понад 100 об’єктів, кількість поранених різко зросла

Руйнування будинку в Києві після атаки у ніч проти 31 липня / © Associated Press

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Кількість постраждалих у Києві через атаку у ніч проти 31 липня зросла до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«6 загиблих, 82 потерпілих на зараз. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті «швидкої», не витягли з того світу. Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні», — йдеться в заяві Ткаченка.

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За його даними, у Києві були пошкоджені понад 100 обʼєктів: житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади, університет. Підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі столиці був знищений прямим влучанням ворожої ракети.

Очільник МВА поінформував, що працює разом із головами постраждалих районів, щоб розгорнуті штаби змогли прийняти та допомогти всім людям. На місцях також працюють усі волонтери та організації, які були поруч після минулих атак.

«Важкий день, але подужаємо і переламаємо. І втому, і смерть, і російську агресію», — наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, Росія вночі влаштувала ракетно-дронову масовану атаку на Київ. У Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах зафіксовані численні руйнування. Зокрема, у Святошинському районі ворог знищив цілий під’їзд багатоповерхівки. Людей доводяться діставати з-під завалів. Раніше було відомо про шістьох загиблих та 52 постраждалих.

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Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, Київ став основним напрямком російської атаки у ніч проти 31 липня. Загалом загарбники запустили по Україні 309 дронів різних типів та вісім крилатих ракет «Іскандер-К». ППО збила/придушила 291 засіб повітряного нападу.