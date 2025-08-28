Удар по Києву: пошкоджені головні офіси двох банків та будівлі Податкової

У Києві пошкоджені будівлі Податкової / © ТСН.ua

Під час масованого обстрілу Києва Росія завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси «Банку Кредит Дніпро» та «ОТП Банку».

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Постраждали також сусідні житлові будинки, навчальні заклади та офіси компаній.

Наразі «Банк Кредит Дніпро» співпрацює з відповідними службами та проводить оцінку необхідної допомоги для мешканців прилеглих будинків.

Попри пошкодження, усі системи банку та відділення працюють у штатному режимі.

За даними «Економічної правди» також від атаки постраждав головний офіс «ОТП Банку». У ньому повибивало вікна.

Пошкодження будівель ДПС

Крім того, унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління Державної податкової служби у столиці.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«У результаті масованого російського обстрілу столиці пошкоджено дві будівлі Головного управління ДПС у Києві», — повідомила вона.

У приміщеннях вибито вікна та пошкоджено фасади. Серед працівників постраждалих немає, а пошкоджені будівлі підлягають відновленню.

Через атаку тимчасово не працюватимуть два Центри обслуговування платників, розташованих у цих будівлях. Водночас усі необхідні послуги можна отримати в інших ЦОПах столиці.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.

У столиці кількість постраждалих зросла до 48 людей.

Відомо також про 13 загиблих. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.