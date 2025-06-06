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- Київ
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Удар по Києву: показали перші хвилини після обстрілу житлового будинку
Внаслідок атаки РФ на Київ є загиблі, поранені та руйнування.
У п'ятницю, 6 червня, армія РФ вдарила по Києву. З'явився запис з бодікамер, зафіксований у перші хвилини після обстрілу.
Про це пише Патрульна поліція Києва.
Патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.
“Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту”, — написали патрульні.
Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя.
“Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників...”, — висловилися у відомстві.
Українців вчергове закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали — укриття рятують життя. Бережіть себе та своїх близьких!
Нагадаємо, вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб. Місцева влада уточнила кількість жертв.
“За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі”, — наголосив мер.
Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих, а вісім — отримують допомогу амбулаторно. Під час атаки пошкодження отримали три авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав, додав мер.