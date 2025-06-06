Удар по Києву: показали перші хвилини після обстрілу житлового будинку

Удар по Києву / © Укрінформ

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У п'ятницю, 6 червня, армія РФ вдарила по Києву. З'явився запис з бодікамер, зафіксований у перші хвилини після обстрілу.

Про це пише Патрульна поліція Києва.

Патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

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“Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту”, — написали патрульні.

Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя.

“Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників...”, — висловилися у відомстві.

Українців вчергове закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали — укриття рятують життя. Бережіть себе та своїх близьких!

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Нагадаємо, вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб. Місцева влада уточнила кількість жертв.

“За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Соломʼянському районі”, — наголосив мер.

Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих, а вісім — отримують допомогу амбулаторно. Під час атаки пошкодження отримали три авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав, додав мер.