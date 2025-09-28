- Дата публікації
Удар по Києву: на Петропавлівській Борщагівці зруйнована ціла вулиця (фото)
Вулиця на Петропавлівській Борщагівці розтрощена через атаку РФ. Повсюди скло й уламки.
У неділю, 28 вересня, армія РФ потужно обстріляла Київ. На Петропавлівській Борщагівці зруйнована ціла вулиця.
Про це повідомляє «КИЇВ24».
Зазначається, що будинки на Борщагівці залишились без дахів і вікон. Вулиці засипані уламками цегли, скла та будівельних конструкцій.
Пожежники й рятувальники розбирають завали. На місці — «швидкі» та поліція.
Як ми писали, у ніч проти 28 вересня РФ масовано вдарила по Києву безпілотниками та ракетами. На жаль, є жертви.
«За попередньою інформацією, відомо про загибель жінки внаслідок атаки на житловий будинок в Соломʼянському районі. Інформація уточнюється», — написав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.
Пізніше інформацію оновили: внаслідок атаки відомо про трьох загиблих. Серед жертв — дівчинка 12 років.