Удар по Києву: кількість жертв зросла, двоє дітей померли у лікарні

На місці удару / © Associated Press

Реклама

Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки. Таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 14 осіб.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

«Серед загиблих — троє дітей. За уточненими даними, їх вік — 2, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє — померли в лікарні від надскладних травм», — уточнив він.

Реклама

Крім того, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими.

Наразі на місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилатів ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».

Після атаки у столиці суттєво погіршилася якість повітря.

Реклама

За інформацією Повітряних сил України, війська РФ атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 589 ворожих повітряних цілей. Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксували на 13 локаціях, а падіння збитих цілей — на 26 локаціях.