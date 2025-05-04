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- Київ
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Удар по Києву 4 травня: кількість постраждалих зросла
Вночі, 4 травня, окупанти вгатили по столиці ударними дронами. Виникли пожежі. Постраждали понад 10 осіб.
У ніч проти 4 травня російські окупаційні війська атакували Київ ударними дронами типу «Шахед», уламки яких впали у спальних районах міста.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними відомства, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них — 2 дітей.
Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що працює ППО.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.