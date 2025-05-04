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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3202
Час на прочитання
1 хв

Удар по Києву 4 травня: кількість постраждалих зросла

Вночі, 4 травня, окупанти вгатили по столиці ударними дронами. Виникли пожежі. Постраждали понад 10 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 4 травня російські окупаційні війська атакували Київ ударними дронами типу «Шахед», уламки яких впали у спальних районах міста.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними відомства, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них — 2 дітей.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що працює ППО.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3202
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