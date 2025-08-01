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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Удар по Києву 31 липня: загинула вихователька ліцею, двоє її синів і брат

Виховательці Наталії Гайовій було 47 років, а її синам — 22 та 17 років. У неї залишився чоловік і маленький син.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наталія Гайова

Наталія Гайова / © із соцмереж

Вихователька з Іванковичів Наталія Гайова, двоє її синів віком 17 та 22 роки, а також її рідний брат загинули внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 31 липня.

Про це повідомив відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради у Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок ракетної атаки на Київ 31.07.2025 року, під завалами багатоквартирного будинку у Києві загинула наша колега, вихователь Іванковичівського ліцею Гайова Наталія Анатоліївна (47 років) та її 2 сина 22 та 17 років і рідний брат», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в родині залишилися чоловік Наталії та малолітній син.

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, ще 159 — поранено. Серед загиблих є п’ятеро дітей, наймолодшому з яких два роки.

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