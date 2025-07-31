Удар по Києву 31 липня: експерт вказав на важливу деталь

Наслідки ворожорого удару / © Associated Press

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Удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в етері телемарафону.

«Послідовність, з якою росіяни б’ють по визначених локація і районах, нагадує удари по сирійському місту Алеппо, де методично і послідовно винищувались квартал за кварталом. Тут маємо таку ж ситуацію», — сказав він.

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Нагадаємо, 31 липня Київ пережив комбіновану атаку.

Про перебіг рятувальної операції на місці події повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його слів, під уламками будівлі можуть залишатися ще приблизно 10 людей — це число базується на повідомленнях про зниклих безвісти у цьому під’їзді.

Наразі відомо, що в Києві загинули шестеро людей, четверо з них — у зруйнованому будинку у Святошинському районі. Серед жертв — дитина.

Кількість загиблих може зрости: у зруйнованому під’їзді було 56 квартир.

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Також у столиці дістали поранень 52 людини, 29 з них — у лікарнях. Серед поранених — 9 дітей, це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у столиці від початку повномасштабної війни.

Через нічну атаку в Києві частково перекрили рух на багатьох вулицях міста.

У ніч проти 31 серпня РФ атакувала Україну 8 крилатими ракетами «Іскандер-К» та 309 дронами типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів — загалом було 317 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 3 крилаті ракети «Іскандер-К» і 288 дронів.