Удар по Києву 17 червня: Кличко уточнив кількість загиблих

Рятувальна операція у Києві на місці російської атаки / © ДСНС

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Кількість загиблих через атаку на Київ 17 червня сягнула 27.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На 16:00 підтверджена загибель 27 людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю 17 червня», — йдеться в заяві міського голови.

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Кличко зазначив, що рятувальники продовжують пошукову операцію на місці удару. Комунальні служби допомагають розбирати завали.

Нагадаємо, вранці 18 червня мер столиці інформував про 22 загиблих унаслідок атаки. Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про 28 жертв ударів.

З цієї кількості загиблих 23-є — жителі багатоповерхівки у Солом’янському районі, по якій прицільно влучила російська балістична ракета.

Зауважимо, у ніч проти 17 червня російські окупанти атакували Київ, запустивши по ньому 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Наслідки ударів були зафіксовані у 27 локаціях. Найбільше постраждав Солом’янський район — ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд девʼятиповерхівки і під завалами опинилися її мешканці.

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