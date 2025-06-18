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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Удар по Києву 17 червня: Кличко уточнив кількість загиблих

Віталій Кличко уточнив дані щодо жертв нічного обстрілу 17 червня.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Рятувальна операція у Києві на місці російської атаки

Рятувальна операція у Києві на місці російської атаки / © ДСНС

Кількість загиблих через атаку на Київ 17 червня сягнула 27.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На 16:00 підтверджена загибель 27 людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю 17 червня», — йдеться в заяві міського голови.

Кличко зазначив, що рятувальники продовжують пошукову операцію на місці удару. Комунальні служби допомагають розбирати завали.

Нагадаємо, вранці 18 червня мер столиці інформував про 22 загиблих унаслідок атаки. Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про 28 жертв ударів.

З цієї кількості загиблих 23-є — жителі багатоповерхівки у Солом’янському районі, по якій прицільно влучила російська балістична ракета.

Зауважимо, у ніч проти 17 червня російські окупанти атакували Київ, запустивши по ньому 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Наслідки ударів були зафіксовані у 27 локаціях. Найбільше постраждав Солом’янський район — ворожа ракета зруйнувала цілий під’їзд девʼятиповерхівки і під завалами опинилися її мешканці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
391
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