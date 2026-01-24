ТСН у соціальних мережах

Київ
285
1 хв

Удар по енергетиці Києва: у ДТЕК повідомили про наслідки

Ворог б’є по ключових енергооб’єктах української столиці.

Богдан Скаврон
Російський удар по енергетичнх об'єктах

Російський удар по енергетичнх об'єктах / © ТСН.ua

Після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики зазначили, що «пошкодження великі, ремонти потребують часу», наголосивши, що ворог б’є по ключових енергооб’єктах міста.

«Насамперед намагаємось повернути світло критичній інфраструктурі», — повідомили у ДТЕК.

В енергетичній компанії зазначили, що лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки.

«Від початку опалювального сезону не було жодного дня без ударів по енергосистемі країни. Наші бригади працюють цілодобово. Але кожна нова атака ускладнює відновлення. На повернення світла й тепла потрібно дедалі більше часу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на енергетичні об’єкти української столиці тимчасово залишилися без електропостачання близько 88 тисяч родин у Києві, найбільше постраждав Деснянський район.

