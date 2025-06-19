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- Київ
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Удар по будинку в Києві: Зеленський на місці вшанував памʼять загиблих (відео)
Зеленський оглянув зруйновану багатоповерхівку та наголосив, що ця атака на Київ є нагадуванням світові: Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.
Президент України Володимир Зеленський відвідав у Києві місце, де російські війська завдали ракетного удару по будинку у ніч проти 17 червня. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.
Про це повідомили телеканал «Ми — Ураїна» та сам Зеленський у телеграм-каналі.
Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак одразу після повернення до Києва з Канади відвідали у столиці місце ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Президент вшанував пам’ять загиблих, поклавши на місці руйнувань квіти, а також оглянув територію, куди влучила ракета.
Разом із главою держави на місці атаки побували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Сьогодні був на місці влучання російської фугасної ракети в київську багатоповерхівку. Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати», — йдеться у заяві Зеленського в Мережі.
Він також наголосив, що ця атака на Київ — нагадування світові про те, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.
Нагадаємо, 18 червня у Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, якого ворог завдав у ніч проти 17 червня. Роботи тривали понад 39 годин. Під завалами багатоповерхівки загинули 23 людини. Загалом кількість жертв російської атаки на столицю стягнула 28. Ще понад 140 людей зазнали поранень.