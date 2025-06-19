Удар по будинку в Києві: Зеленський на місці вшанував памʼять загиблих (відео)

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський відвідав у Києві місце, де російські війська завдали ракетного удару по будинку у ніч проти 17 червня. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.

Про це повідомили телеканал «Ми — Ураїна» та сам Зеленський у телеграм-каналі.

Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак одразу після повернення до Києва з Канади відвідали у столиці місце ракетного удару по житловій багатоповерхівці. Президент вшанував пам’ять загиблих, поклавши на місці руйнувань квіти, а також оглянув територію, куди влучила ракета.

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Разом із главою держави на місці атаки побували міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Сьогодні був на місці влучання російської фугасної ракети в київську багатоповерхівку. Вшанував памʼять загиблих. Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим продовжують допомагати», — йдеться у заяві Зеленського в Мережі.

Він також наголосив, що ця атака на Київ — нагадування світові про те, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.

Дата публікації 11:11, 19.06.25 Кількість переглядів 18 Зеленський вшанував памʼять загиблих на місці атаки по будинку в Києві

Нагадаємо, 18 червня у Солом’янському районі Києва завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, якого ворог завдав у ніч проти 17 червня. Роботи тривали понад 39 годин. Під завалами багатоповерхівки загинули 23 людини. Загалом кількість жертв російської атаки на столицю стягнула 28. Ще понад 140 людей зазнали поранень.

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