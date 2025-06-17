Удар по багатоповерхівці в Києві: ще одну людину врятовано, є зниклі безвісти

Рятувальні роботи на місці атаки в Києві. / © ДСНС України

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З-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві рятувальники деблокували ще одну людину. Втім, щонайменше п’ять осіб вважають зниклими безвісти.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, - наголосив міністр внутрішніх справ.

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За його словами, є інформація про щонайменше п’ятьох зниклих безвісти мешканців будинку, які не виходять на звʼязок з рідними.

Клименко уточнив, що наразі відомо про 14 загиблих у Києві. Крім того, 60 осіб отримали поранення.