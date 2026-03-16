Удар дроном по центру Києва: фахівці пояснили, який це безпілотник

"Ланцет" / © Вікіпедія

Реклама

Безпілотник «Ланцет», який впав у центрі Києва, ймовірно, був закріплений на іншому дроні «Шахед». За допомогою ШІ його могли запрограмувати на Монумент Незалежності.

Про це повідомив капітан 1-го рангу запасу ВМС Андрій Риженко в ефірі «Київ24»

За його словами, «Ланцет» значно складніше перехопити, ніж «Шахед». Це невеликий дрон масою до 12 кг із радіусом дії до 40 км. Його компактна форма робить складним ураження кулеметом чи артилерією.

Реклама

«ШІ зараз в будь-якому телефоні є. Можливо, програмували запрограмували контур відомої архітектурної пам’ятки, щоб він наводився на неї», — зазначив Риженко.

На його думку, слід скорегувати нашу ППО з точки зору максимальної протидії дронам в цьому регіоні.

Це перший удар «Ланцетом» по Києву — ЗМІ

Зазначимо, що про перше застосування нового ударного дрона типу «Ланцет» по Києву написали у Defense Express.

«Експерти припускають, що у дроні могли використати елементи штучного інтелекту — для автономної навігації, пошуку цілей і групового („ройового“) застосування без прямого зв’язку з оператором. Також не виключено використання mesh-зв’язку або мобільних мереж для координації між дронами», — йшлося у повідомленні.

Реклама

Фахівець спростував інформацію

Водночас радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов спростував повідомлення Defense Express, наголосивши: жодні «Ланцети» не можуть дістатися Києва.

«Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з „Шахедів“ як частина інформаційної спеціальної операції ворога», — пояснив Бескрестнов.

У Міністерстві оборони підкреслюють, що продовжують збирати дані для аналізу: вивчають радіосигнали, інформацію з РЛС та фотографії з дронів-перехоплювачів, щоб точно встановити усі деталі.

Раніше у Повітряних силах прокоментували атаку РФ на Київ 16 березня. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат акцентував, що вона була нетиповою. Обстріл відбувся близько 9-ї години — близько 30 плюс дронів різних типів були спрямовані на Київщину. Погана новина, за словами Ігната, полягає в тому, що дрони використовують mesh-мережами та інші канали зв’язку. Крім того, ворог може ними керувати, вони різних типів: і розвідувальні БпЛА, в основному ударні. «Ну, із кращих новин, із добрих новин — те, що вони були збиті, майже всі», — завершив Ігнат.