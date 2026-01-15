ТСН у соціальних мережах

553
1 хв

У засніжених хащах біля Чорнобиля зняли їхніх "господарів" (фото)

Унікальні кадри Сергія Домашевського демонструють справжню красу та силу дикої природи.

Ірина Лаб'як
Засніжений Чорнобильський заповідник

Засніжений Чорнобильський заповідник / © Денис Вишневський

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зняли на фото лося та оленя в засніженому лісі. Для цих тварин зима — не випробування, а звичний і невід’ємний етап життя.

Про це повідомили на Facebook-сторінці заповідника.

«Зима огортає ліс тишею. Сніг приглушує кроки, дерева завмирають, ніби прислухаються до подиху природи. І саме в цій тиші з’являються вони — величні й спокійні, справжні господарі засніжених хащів», — йдеться у дописі.

Поміж засніжених заметів і крижаного подиху зими лосі та олені крок за кроком рухаються далі: добувають поживу, пробираються крізь сніг і тримають баланс між пильністю та витривалістю. Для них холодна пора року — не виклик, а природна частина повсякденного існування.

Олень у Чорнобильському заповіднику / © Сергій Домашевський

Олень у Чорнобильському заповіднику / © Сергій Домашевський

Лось у Чорнобильському заповіднику / © Сергій Домашевський

Лось у Чорнобильському заповіднику / © Сергій Домашевський

Нагадаємо, раніше у Чорнобильському заповіднику показали, як зимують коні Пржевальського. Вони чудово переносять сніжну зиму та морози. Секрет витривалості цих коней криється в монгольському походженні: предки диких скакунів виживали в суворих напівпустелях, тому українське Полісся з великою кількістю корму в лісах та на полях є для них ідеальним середовищем.

553
