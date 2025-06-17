У Європі відреагували на нічний удар РФ по Києву

Зруйнований будинок на Солом'янці. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація абсолютно не зацікавлена у припиненні війни в Україні та "непохитна" у своїх атаках. Захід повинен продовжувати тиснути на країну-терориста.

Про це заявила висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, повідомляє The Guardian.

Нічну ракетно-дронову атаку по столиці вона назвала "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".

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"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.

Окрім того, Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Москва виступала посередником у будь-якому конфлікті.

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - додала політикиня.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня РФ дев’ять годин тероризувала Київ ракетами і дронами. Український президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі російська армія здійснила один із найбільш страшних ударів по столиці. Окупанти випустили 175 БплА, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

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Військовий експерт Михайло Жирохов наголосив, що вночі росіяни цілеспрямовано били по цивільних, аби суспільство було готове до будь-яких перемовин з будь-яким результатом.

Тим часом в Росії традиційно вигадали цинічне виправдання нічного удару по Україні. Російські військові нахабно звітують, нібито “завдала групового удару по об'єктах ОПК України в Київській області та Запоріжжі”.

Дата публікації 10:09, 17.06.25 Кількість переглядів 59 Кличко показав відео з касетними боєприпасами, якими РФ атакувала Київ