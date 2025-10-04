ТСН у соціальних мережах

У всьому винні "Шахеди": директорка ліцею в Києві пояснила, чому не пускала дітей у шортах

Київська директорка пояснила, що обмеження на шорти для школярів має практичну причину.

Скандал через шорти в Київській школі

У Києві розгорівся скандал через те, що учнів однієї зі столичних шкіл не пустили на заняття у шортах. Директорка закладу пояснила своє рішення міркуваннями безпеки.

Свою думку висловила директорка Київського ліцею №109 Віталія Полякова в інтерв’ю Комерсант Український.

Вона наголосила, що її вимога не пов’язана виключно з дрес-кодом. Головна причина — захист дітей під час повітряних тривог та можливих обстрілів. За її словами, відкриті ділянки тіла більш вразливі у випадку поранень чи контакту з уламками.

«Для мене перше — це безпека, а вже потім дрес-код», — пояснила директорка ліцею Віталія Полякова.

За її словами, ситуація загострюється тим, що під час повітряних тривог учням доводиться перебувати в укриттях або на території, куди можуть потрапити уламки від обстрілів.

«Після останніх атак ми бачили, що уламки можуть бути гарячими, а іноді — містити речовини, які викликають алергічні реакції. Спочатку це почервоніння, потім набряк. І якщо швидко не надати допомогу, це може бути дуже страшно», — розповіла директорка.

Вона уточнила, що під час перебування в укриттях діти стикаються з пилом, технікою та іншими факторами, які також можуть бути небезпечними при відкритих ногах чи руках.

«Я не збиралася робити зауваження. Сказала: сьогодні можете зайти у шортах, але завтра обов’язково візьміть брюки. І брюки такі, щоб у них можна було сидіти в укритті, бо це підвали, це машини, це умови, які небезпечні», — додала Полякова.

За її словами, мова не йде про суворий дрес-код чи шкільну форму, а про практичність одягу: «Має бути одяг простий, нехімічний. Ми ж не знаємо, чи завтра він не почне плавитися на дитині під час пожежі».

Батьки відреагували по-різному.

«Хтось погодився, хтось обурився. Комусь здалося, що я налякала дітей. Але я зла не тримаю. Моє завдання — щоб діти могли безпечно залишити школу у будь-який момент», — підкреслила директорка.

Нагадаємо, інцидент набув розголосу на початку навчального року, 2 вересня, коли директорка ліцею відмовилася пускати до закладу учнів, які прийшли на уроки у шортах. Вона аргументувала своє рішення тим, що такий одяг порушує шкільний дрескод. Ця ситуація викликала обурення серед батьків та широку дискусію в соціальних мережах і ЗМІ.

