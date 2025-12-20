ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

У вагоні метро Києва сталася масова бійка: що відомо

У столичному метро пасажири стали свідками бійки у вагоні поїзда, під час якої було застосовано газовий балончик.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Бійка у метро Києва

Бійка у метро Києва

У Києві сталася бійка в метро. Конфлікт виник між пасажирами у вагоні на станції «Тараса Шевченка».

Про це інформує кореспондент ТСН.uа.

На опублікованих у Мережі кадрах можна побачити двох чоловіків, які стоять на пероні і лаються з кимось в середині вагону.

Один з чоловіків поводився надто агресивно і постійно кидається у дверний отвір і б’є кулаками по стінці вагону.

Чоловік лається з опонентом і кричить йому: «Давай, виходь!».

Помітно, як пасажири кашляють і залишають вагон з інших дверей. Хтось із учасників конфлікту використав газовий балончик і задув ним вагон.

Як з’ясувалося пізніше, конфлікт стався у вагоні поїзда, коли він ще рухався в тунелі. Між компаніями пасажирів виникла бійка. Хтось з молодих людей використав газовий балончик. У цей момент у вагоні було багато пасажирів.

У поліції Київського метрополітену ТСН.uа розповіли, що подія належним чином зареєстрована.

«Наразі проводиться відпрацювання по встановленню учасників бійки, яка сталася в вагоні метро. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався», — зазначають у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі Києва сварка між школярами переросла у фізичне насильство, яке вчасно зупинив викладач.

Ми раніше інформували, що у Києві під час конфлікту жінка завдала 44-річному чоловікові ножового поранення в живіт, від якого він помер на місці події.

Дата публікації
Кількість переглядів
233
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie