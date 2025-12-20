У вагоні метро Києва сталася масова бійка: що відомо

Бійка у метро Києва

У Києві сталася бійка в метро. Конфлікт виник між пасажирами у вагоні на станції «Тараса Шевченка».

Про це інформує кореспондент ТСН.uа.

На опублікованих у Мережі кадрах можна побачити двох чоловіків, які стоять на пероні і лаються з кимось в середині вагону.

Один з чоловіків поводився надто агресивно і постійно кидається у дверний отвір і б’є кулаками по стінці вагону.

Чоловік лається з опонентом і кричить йому: «Давай, виходь!».

Помітно, як пасажири кашляють і залишають вагон з інших дверей. Хтось із учасників конфлікту використав газовий балончик і задув ним вагон.

Як з’ясувалося пізніше, конфлікт стався у вагоні поїзда, коли він ще рухався в тунелі. Між компаніями пасажирів виникла бійка. Хтось з молодих людей використав газовий балончик. У цей момент у вагоні було багато пасажирів.

У поліції Київського метрополітену ТСН.uа розповіли, що подія належним чином зареєстрована.

«Наразі проводиться відпрацювання по встановленню учасників бійки, яка сталася в вагоні метро. За медичною допомогою ніхто з пасажирів не звертався», — зазначають у поліції.

